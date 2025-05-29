Президент КХЛ рассказал, планируется ли добавление в турнир «3х3» московских команд

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, планируется ли добавление в турнир «3х3» московских команд.

— Вы сказали про увеличение количества команд в турнире «3×3». Рассматривается ли вариант, при котором там будут выступать столичные клубы — в первую очередь ЦСКА, «Спартак» и «Динамо»?

— Мы предлагаем это клубам, но это на усмотрение клуба. Всё-таки содержать ещё одну команду для участия в турнире «3х3» — это дополнительное время для тренировки, дополнительный персонал, дополнительные игроки и всё-таки ответственность перед болельщиками и названием клуба, — поэтому не все клубы сейчас уже готовы. Так что мы не расширяемся сразу до 20 команд, идём постепенно, с восьми начали, показали, как это работает. На следующий год план – 12 команд. Уже есть желающие, из них мы будем сейчас выбирать, уже смотреть, кто как будет готов к сезону. Потому что мы хотим, чтобы там тоже была конкуренция, интересная конкуренция.

Сейчас вносятся поправки в регламент, где игроки с односторонним контрактом в КХЛ смогут принимать участие в свободное время в турнире «3×3» за свои команды, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.