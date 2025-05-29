Морозов высказался о допинг-тестах Седова, Каменева и Голышева

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о положительных допинг-пробах хоккеистов лиги: Никиты Седова и Владислава Каменева из ЦСКА, Анатолия Голышева из «Автомобилиста».

«Было проведено 450 антидопинговых тестов. Выявлены три нарушения, идут разбирательства. До того момента, пока идут разбирательства, мы комментировать ничего не можем и ничего пока не знаем. Общее количество травм сократилось на 18%», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нём сыграют по 68 встреч. Плей-офф стартует 23 марта, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня; решающая серия сезона возьмёт старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года.