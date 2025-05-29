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Президент КХЛ объяснил, как лига принимала решение по переносу дедлайна обменов на месяц

Президент КХЛ объяснил, как лига принимала решение по переносу дедлайна обменов на месяц
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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, как лига принимала решение по переносу дедлайна обменов на месяц.

— Чем обусловлено решение перенести дедлайн с 27 декабря на 25 января? Исходила ли инициатива в первую очередь от генеральных менеджеров, что нужно сместить рамки?
— Мы предложили перенести дедлайн по графику. Если подсчитать, раньше мы 30 апреля заканчивали, а дедлайн был в конце декабря. Сейчас мы продлили почти на месяц чемпионат, поэтому логически выстроено, что мы можем продлить и дедлайн на месяц. В принципе, в эти же сроки почти мы уложились. Предложили это клубам на предыдущем съезде руководителей клубов, сделали опрос клубов, проголосовало большинство, почти 80% за то, чтобы перенести. Все клубы поддержали. Мы посмотрели по датам, когда такая дата удобнее, и согласовали с клубами, сегодня объявили об этом, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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