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Морозов рассказал об образовательном проекте для хоккеистов КХЛ

Морозов рассказал об образовательном проекте для хоккеистов КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об образовательном проекте для хоккеистов лиги.

«Мы обсудили с клубами проект «База». Мы запустили его год назад, он направлен на финансовую грамотность хоккеистов, помогает в общении с прессой, решать юридические вопросы.

Больше 200 игроков уже учатся по этой «базе». Мы наращиваем потенциал проекта, пока всего лишь один год он работает, но я думаю, чем дальше, тем больше ребят будет узнавать об этом проекте. Клубы игрокам должны доносить, насколько это важно, только вместе мы сможем достичь хороших результатов в образовании наших спортсменов», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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