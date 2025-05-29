Президент КХЛ: на данный момент у нас есть информация, что Россия не сыграет на Олимпиаде

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что календарь лиги формируется без паузы на Олимпийские игры.

— До сих пор непонятно, будет ли сборная России принимать участие в Олимпиаде. Как будет сконструирован календарь, если она сыграет там, не будет ли пауза на Игры мешать Матчу звёзд?

— На данный момент у нас есть информация, что сборная России не участвует, поэтому мы никакой паузы на Олимпийские игры не делаем. У нас будет проходить чемпионат. В случае каких-то изменений мы, конечно, будем дискутировать, разговаривать с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная, из игроков КХЛ или из игроков НХЛ. Это важно понимать. Поэтому на данный момент пока что мы готовимся, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.