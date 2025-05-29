Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ: на данный момент у нас есть информация, что Россия не сыграет на Олимпиаде

Президент КХЛ: на данный момент у нас есть информация, что Россия не сыграет на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что календарь лиги формируется без паузы на Олимпийские игры.

— До сих пор непонятно, будет ли сборная России принимать участие в Олимпиаде. Как будет сконструирован календарь, если она сыграет там, не будет ли пауза на Игры мешать Матчу звёзд?
— На данный момент у нас есть информация, что сборная России не участвует, поэтому мы никакой паузы на Олимпийские игры не делаем. У нас будет проходить чемпионат. В случае каких-то изменений мы, конечно, будем дискутировать, разговаривать с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная, из игроков КХЛ или из игроков НХЛ. Это важно понимать. Поэтому на данный момент пока что мы готовимся, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Морозов рассказал об образовательном проекте для хоккеистов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android