Морозов объяснил ситуацию с возможным отъездом легионеров КХЛ на Олимпиаду-2026

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил ситуацию с возможным отъездом легионеров лиги на Олимпиаду-2026.

— Если паузы на Олимпиаду не будет, то вопрос по легионерам, потому что они могут быть вызваны в свои сборные. Не будет ли это конфликтом интересов для клубов?

— По легионерам сейчас тяжело что-либо сказать, потому что были разные заявления от разных стран. Кто-то заявлял, что тех, кто играет в КХЛ, не будут вызывать в национальные команды, поэтому нам тяжело ответить на вопрос, будут ли какие-то игроки вызваны. Но мы будем оперативно реагировать на это. Клубы будут нас информировать, если поступят какие-то заявки для участия каких-то игроков в Олимпийских играх. Поэтому пока что паузы не предусмотрены, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.