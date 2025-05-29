Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Торпедо» планирует начать регулярный сезон-2025/2026 в дворце спорта «Нагорный».

«На данный момент клуб нам прислал загруженность своей арены, мы на связи. Новый дворец уже в той стадии, когда уже наши коллеги могут заходить на арену и следить за выполнением технического регламента, чтобы он соответствовал требованиям регламента Континентальной хоккейной лиги. Начало регулярного чемпионата клуб проведёт на старой арене, а уже ближе к Новому году планируется переезд на новую арену.

То есть нет такой спешки, никто не торопится для того, чтобы сдать арену именно к началу регулярного чемпионата, они хотят всё сделать грамотно, полностью подготовить арену, протестировать какими-то мероприятиями, возможно, матчами Молодёжной хоккейной лиги или какими-то другими встречами, для того чтобы уже арена была готова для проведения матчей КХЛ.

Это и опыт других городов, Новосибирска, Омска, Екатеринбург, тестовые матчи — это обязательное условие для КХЛ», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.