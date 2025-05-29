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Второй сезон подряд лучшим вратарём КХЛ признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев

Второй сезон подряд лучшим вратарём КХЛ признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев
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Второй сезон подряд лучшим вратарём КХЛ признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

Исаев в регулярном чемпионате провёл 41 игру, где одержал 29 побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,61. В плей-офф на его счету 20 игр, 15 побед, 93,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,56.

Итоги голосования в номинации «Лучший вратарь»:
36 – Даниил Исаев («Локомотив»);
35 – Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» Мск);
25 – Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Ранее победителями этой награды становились Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Ерёменко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдвард Паскуале, Иван Федотов, Никита Серебряков и Даниил Исаев.

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