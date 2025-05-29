Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проведении Матча всех звёзд КХЛ в Екатеринбурге.

«У нас есть договорённости, но мы ещё не подписали официальных документов о том, что встреча пройдёт в Екатеринбурге. Сейчас мы прорабатываем акт ответственности между принимающей стороной и КХЛ.

Работаем в этом направлении. Есть договорённость с губернатором, заинтересованность руководства клуба в том, чтобы матч прошёл в Екатеринбурге. Мы считаем, что арена полностью соответствует тем требованиям, которые нужны для проведения такого масштабного мероприятия. Арена находится в центре города, рядом есть гостиницы, удобно добираться. Будем дорабатывать вопрос, как только появится официальная информация, мы сразу вас оповестим», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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