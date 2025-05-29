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«Клубы не поддержали». Морозов о возможных изменениях правила о количестве переподписаний

«Клубы не поддержали». Морозов о возможных изменениях правила о количестве переподписаний
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о потенциальных изменениях правила о количестве переподписаний.

— По поводу изменения регламента — убирать количество возможностей переподписывать контракты, сокращать заявку, вопрос о квалификациях. Были ли какие-то шаги в этом направлении предприняты или всё останется как прежде?
— Сегодня именно про то, что вы сказали, нет, потому что мы обсуждали всё это заранее, до этого, и клубы не поддержали это. Мы разговариваем с клубами в течение сезона, пытаемся узнавать у тех клубов, которые голосовали против, не поменялась ли их позиция по данным вопросом. Но мы видим, что позиция не меняется, они останутся при своём мнении. Поэтому сейчас если мы чувствуем и знаем, что клубы не поддержат такую инициативу, то мы её просто даже не выносим на голосование и не прорабатываем. Потому что сегодня много нюансов, которые будут меняться в регламенте. Я только вкратце сказал, но, думаю, сейчас проект будет направлен на одобрение, потом вынесен на совет директоров. Совет директоров должен принять его, и уже тогда мы сообщим вам о полном пакете документов, расскажем вам, покажем, какие будут изменения, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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