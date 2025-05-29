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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов стал самым полезным игроком регулярки-2024/2025

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов стал самым полезным игроком регулярки-2024/2025
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов стал самым полезным игроком регулярного сезона. Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

25-летний Галимов в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах с показателем полезности «+31».

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

Ранее Артём Галимов отреагировал на возможный переход в «Анахайм Дакс».

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