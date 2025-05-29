Морозов: получили подтверждение от «Барыса» об участии в КХЛ в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об участии клуба «Барыс» в следующем сезоне.

«Мы получили подтверждающие документы от «Барыса», они будут принимать участие в следующем чемпионате КХЛ. Нет никаких предпосылок, что они будут сниматься.

По поводу легионеров, все помнят, что в этом сезоне у них были такие изменения, когда легионеры расторгались, неоднократная смена руководства… На данный момент команды «Барыс» и «Снежные Барсы» заявлены в КХЛ и МХЛ соответственно. Совет директоров принимал состав участников лиги на пять лет.

Живём с этим, у нас был представитель «Барыса», он подтвердил участие клуба в турнире. Сейчас они будут делать большие выводы, выводы по поводу сборной, результат расстроил многих, в том числе и нас. Всё-таки мы хотели, чтобы команда Казахстана выступила более удачно, нежели у них сложилось в этом сезоне», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.