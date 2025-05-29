Тревор Мёрфи — самый результативный защитник регулярного сезона-2024/2025 КХЛ

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи стал самым результативным защитником регулярного сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги. Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

В минувшем сезоне Мёрфи записал на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх регулярки.

29-летний канадский защитник выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мёрфи провёл 301 матч, в которых набрал 197 очков — забил 52 гола и отдал 145 результативных передач.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.