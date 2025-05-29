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Морозов высказался о слухах, что клубы обходят потолок зарплат сомнительными способами

Морозов высказался о слухах, что клубы обходят потолок зарплат сомнительными способами
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слухи об обходе клубами потолка зарплат сомнительными способами.

— Появляется много подозрительных слухов, что уже несколько клубов используют, скажем так, сомнительные механизмы, обходя потолок зарплат. Эти деньги не учитываются под потолком, но тем не менее они игрокам по контрактам обещаны, а некоторые уже в завершившемся сезоне получали их. Беспокоит ли это вопрос КХЛ? Может, есть какие-то механизмы контроля?
— Мы слухи не комментируем, но у нас есть служба, которая контролирует полупотолок заработных плат. Также отслеживают, если игрок получает допзаработок через спонсорские контракты, а если он связан с партнёрами клуба, то это входит в потолок заработных плат. Мы всё это контролируем. Многие слухи растут от того, что недоумевают, как игрок мог поехать куда-то, там контракт маленький, но посмотрите на премии.

Вот большой пример — Евгений Кузнецов, который подписал контракт и мог заработать там за сезон очень приличную сумму, сопоставимую с суммой в НХЛ. Однако это всё легально, это всё через спортивный результат, его личный результат, его игру. Если бы он выполнил условия этих бонусов, то он бы получил хороший заработок.

На данный момент у нас информация, что по тому контракту, который у него был, он получил столько, сколько должен был. У нас также есть горячая линия: если приходят какие-то обращения, то мы пытаемся эту информацию проверять, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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