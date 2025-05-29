Морозов анонсировал ужесточение допинг-контроля в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил ситуацию с допинг-контролем в лиге по итогам сезона-2024/2025.

«Каждый год мы увеличиваем на 10% требования по допинг-контролю. Больше берём проб у клубов, у игроков. Статистика показывает, что если ты доходишь до финала и команда играет в финале, то почти по 20 игроков в команде проверены. Каждый за этот плей-офф, почти по 20 человек, сдаёт пробу на допинг.

Поэтому скрыть что-то, определение каких-то препаратов практически невозможно. Мы расстроены тем, что у нас три случая нарушения допинговых правил в этом году зафиксированы. Мы разговаривали, с клубами, все, наверное, помнят истории с молодёжной командой Уфы. Об этом мы тоже сегодня говорили, поэтому пока идёт разбирательство, мы комментировать ничего не можем. Надо дождаться официального заключения РУСАДА, также мы работаем с РУСАДА, на следующий год будем продолжать увеличивать контроль за игроками и выявлять нарушения.

На связи с руководством ЦСКА, они разбираются в этой ситуации, как так могло произойти, потому что, зная ребят, никто не понимает, откуда это могло появиться. Знаем и докторов, которые давно работают в системе хоккейного клуба ЦСКА, для них тоже допинг в спорте и в хоккее в частности вообще неприемлем. В некоторых случаях он не то что помогает, он только мешает добиваться каких-то хороших результатов. Это доказано», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.