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Морозов рассказал о подготовке новой стратегии развития КХЛ

Морозов рассказал о подготовке новой стратегии развития КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился планами по развитию лиги.

«Континентальная хоккейная лига всегда живёт по стратегии. До этого она была на пять лет, сейчас была стратегия на три года, потому что все мы помним ковидные годы, когда мы не понимали, что будет, потом – СВО, больших и долгих планов не строили.

В этом году летом пройдём полную подготовку к следующему чемпионату, впереди сдача календаря, которая запланирована на начало июня. Мы каждый год хотим всё раньше и раньше подготовить календарь, работаем над этим, чтобы давать клубам календарь заранее, чтобы они могли свои поездки, переезды, свой календарь знать заранее, бронировать гостиницы, самолеты, перелёты.

Поэтому у нас все по плану. Уже подготовились к следующему сезону и будем готовить следующую стратегию лиги, собирать большую рабочую группу из разных представителей разных структур, от представителей бизнеса до болельщиков и кино, специалистов для того, чтобы сделать стратегию, которая будет приносить пользу нашей игре и всем болельщикам», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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