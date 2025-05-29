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Морозов высказался о проблеме с проведением седьмого матча финала МХЛ в Москве

Морозов высказался о проблеме с проведением седьмого матча финала МХЛ в Москве
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проблеме с проведением седьмого матча финала Молодёжной хоккейной лиги между «Спартаком» и «СКА-1946» в Москве.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Кузьменко) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

«У нас есть рекомендации клубам на финальную часть сезона МХЛ переезжать во дворцы Континентальной хоккейной лиги. Мы благодарны клубам, это сделал «Авангард», который в полуфинале переехал и установил рекорд посещаемости для Омска. Потом и «СКА-1946» переехал. Большая работа велась и по тому, чтобы всё-таки удалось сыграть седьмой матч на большой арене в Москве. Нас радует, что такой ажиотаж вызвал финал МХЛ.

Большая работа была проделана, чтобы все болельщики могли посетить игру, но другого варианта не было, арена была занята и полностью была продана под другое мероприятие. В этом году мы и хотим выпустить календарь намного раньше, как раз для того, чтобы даты проведения нашего чемпионата были забронированы, защищены от каких-то других мероприятий, чтобы все понимали, что в Ледовом дворце, который строился под хоккейные мероприятия, проходил в первую очередь хоккей, а потом уже в свободные даты проводились какие-то другие мероприятия, концерты и соревнования других видов спорта.

Мы прорабатывали разные варианты, я был на седьмом матче финала МХЛ, там тоже была своя атмосфера, я окунулся как будто в какой-то европейский хоккей в Швейцарии, где всё громко, небольшие дворцы, где люди даже просто стоят на трибуне. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы все желающие у нас пытались, смогли попасть на такие матчи», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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