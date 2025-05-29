Морозов высказался о проблеме с проведением седьмого матча финала МХЛ в Москве

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проблеме с проведением седьмого матча финала Молодёжной хоккейной лиги между «Спартаком» и «СКА-1946» в Москве.

«У нас есть рекомендации клубам на финальную часть сезона МХЛ переезжать во дворцы Континентальной хоккейной лиги. Мы благодарны клубам, это сделал «Авангард», который в полуфинале переехал и установил рекорд посещаемости для Омска. Потом и «СКА-1946» переехал. Большая работа велась и по тому, чтобы всё-таки удалось сыграть седьмой матч на большой арене в Москве. Нас радует, что такой ажиотаж вызвал финал МХЛ.

Большая работа была проделана, чтобы все болельщики могли посетить игру, но другого варианта не было, арена была занята и полностью была продана под другое мероприятие. В этом году мы и хотим выпустить календарь намного раньше, как раз для того, чтобы даты проведения нашего чемпионата были забронированы, защищены от каких-то других мероприятий, чтобы все понимали, что в Ледовом дворце, который строился под хоккейные мероприятия, проходил в первую очередь хоккей, а потом уже в свободные даты проводились какие-то другие мероприятия, концерты и соревнования других видов спорта.

Мы прорабатывали разные варианты, я был на седьмом матче финала МХЛ, там тоже была своя атмосфера, я окунулся как будто в какой-то европейский хоккей в Швейцарии, где всё громко, небольшие дворцы, где люди даже просто стоят на трибуне. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы все желающие у нас пытались, смогли попасть на такие матчи», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.