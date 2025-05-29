Президент КХЛ прокомментировал разницу в цене на билеты на финал МХЛ в 39 раз

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал разницу в цене на билеты на финал МХЛ в 39 раз.

— Вопрос о доступности посещения финальной серии МХЛ. Были очень различные цены на матчи. Что касается гостевого сектора, у СКА была установлена цена в 190 рублей, у «Спартака» на седьмой матч — 7500 рублей. Это больше, чем в 39 раз. Будут ли учитывать это в следующем сезоне? Возможно, дать какие-то рекомендации клубам по ценам? Или же как-то просто пытаться не допустить такой большой разницы?

— Вы понимаете, это ажиотаж седьмого матча, плюс тот факт, что арена маленькая была, не все влезали, в Санкт-Петербурге вмещает 12 300 болельщиков, а здесь 1560; есть квота для фанатского сектора гостевой команды… Клуб устанавливает по регламенту цены на билеты.

Здесь была сделана усиленная охрана, дополнительные службы ППС работали на этой встрече. Боялись, что те, кому не достанется счастливого билета на такой матч, попытаются проникнуть на арену другими способами. Клуб тоже понёс затраты. Но рекомендации, конечно, мы будем давать, мы всегда с клубами на связи и всегда пытаемся давать свои рекомендации, исходя из того видения, как реагирует общественность на такие нововведения, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что билеты за 7500 рублей были не на все места, это была лишь небольшая часть из числа тех, что осталась в самом конце продаж.