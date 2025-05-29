Лучшим звеном сезона КХЛ стала тройка Ильин — Аймурзин — Пилипенко из «Северстали»

Лучшим звеном прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги стала тройка Михаил Ильин — Данил Аймурзин — Кирилл Пилипенко из «Северстали». Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент. Отмечается, что данная тройка нападения забросила 42 шайбы в минувшем сезоне лиги.

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4). В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.

Ранее стало известно, что «Северсталь» продлила контракт с нападающим Адамом Лишкой.