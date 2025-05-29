Игорь Никитин второй раз в карьере признан лучшим тренером сезона КХЛ

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин второй раз в карьере признан лучшим тренером сезона Континентальной хоккейной лиги. Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

«Локомотив» начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привёл ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина.

Итоги голосования в номинации «Лучший тренер»:

57 – Игорь Никитин («Локомотив»);

17 – Бенуа Гру («Трактор»);

16 – Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

Ранее стало известно, что второй сезон подряд лучшим вратарём КХЛ признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев.