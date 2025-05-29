КХЛ планирует возвращение драфта, в котором будут выставлены игроки 20 лет

Президент КХЛ Алексей Морозов признался, что лига активно рассматривает вариант возвращения драфта для игроков в возрасте 20 лет.

«В начале июня мы покажем клубам, что наработала рабочая группа по драфту, куда входят эксперты хоккейной области, представители всех клубов.

Немножко открою секрет, мы отошли от схемы драфта сразу по выходу из хоккейной школы в возрасте 17 лет, сейчас мы рассматриваем другой вариант, он будет направлен в начале июня клубам на рассмотрение, и потом будет с клубами общее собрание и обсуждение этого проекта.

Есть вариант проводить драфт для игроков в возрасте 20 лет, когда у игроков заканчиваются контракты с МХЛ, пока есть такое введение, но это ещё не всё, пока мы в стадии доработки», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.