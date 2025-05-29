КХЛ предлагала «Локомотиву» провести чемпионский парад на день города 31 мая

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига предлагала «Локомотиву» провести чемпионский парад на день города 31 мая.

«Каждый клуб по-разному радуется чемпионству, каждый игрок по-разному радуется победе, каждый клуб по-разному отмечает, кто-то это делает масштабно и сразу, кто-то не успевает сделать празднование.

Четыре дня назад разговаривал с губернатором Ярославской области, он мне как раз звонил по этому вопросу, проконсультироваться. Я ему рассказал, как это всё делается, чего болельщики ждут. 31-го числа в Ярославле день города, и они хотели приурочить парад, чествование игроков к этому празднику.

Однако сегодня мы получили информацию, что празднование состоится и в августе. Конечно, я всё рассказал, какое у меня видение, что и состав поменяется, и игроки уже будут не в отпуске, а станут готовиться к новому сезону. Мы всё это понимаем. Но вот что случилось и почему было принято такое решение, это, конечно, вопрос уже к руководителям клуба.

Только они смогут детально ответить, наверное, почему так вышло. Наша информация дошла и до губернатора, были приведены шикарные примеры, когда у нас люди гуляли, а сейчас прекрасная погода почти во всех регионах России, поэтому, возможно было бы лучше провести для болельщиков парад сейчас», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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