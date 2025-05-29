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КХЛ предлагала «Локомотиву» провести чемпионский парад на день города 31 мая

КХЛ предлагала «Локомотиву» провести чемпионский парад на день города 31 мая
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига предлагала «Локомотиву» провести чемпионский парад на день города 31 мая.

«Каждый клуб по-разному радуется чемпионству, каждый игрок по-разному радуется победе, каждый клуб по-разному отмечает, кто-то это делает масштабно и сразу, кто-то не успевает сделать празднование.

Четыре дня назад разговаривал с губернатором Ярославской области, он мне как раз звонил по этому вопросу, проконсультироваться. Я ему рассказал, как это всё делается, чего болельщики ждут. 31-го числа в Ярославле день города, и они хотели приурочить парад, чествование игроков к этому празднику.

Однако сегодня мы получили информацию, что празднование состоится и в августе. Конечно, я всё рассказал, какое у меня видение, что и состав поменяется, и игроки уже будут не в отпуске, а станут готовиться к новому сезону. Мы всё это понимаем. Но вот что случилось и почему было принято такое решение, это, конечно, вопрос уже к руководителям клуба.

Только они смогут детально ответить, наверное, почему так вышло. Наша информация дошла и до губернатора, были приведены шикарные примеры, когда у нас люди гуляли, а сейчас прекрасная погода почти во всех регионах России, поэтому, возможно было бы лучше провести для болельщиков парад сейчас», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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