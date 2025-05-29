Ротенберг, Воробьёв, Заварухин не получили голосов в номинации на приз «Лучшему тренеру»

По итогам голосования в номинации «Лучший тренер» ни одного голоса не получили главные тренеры клубов КХЛ, которые выступали в первом раунде Кубка Гагарина: Роман Ротенберг (СКА), Илья Воробьёв (ЦСКА), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Вадим Епанчинцев («Сибирь»).
Итоги голосования в номинации «Лучший тренер»:
57 – Игорь Никитин («Локомотив»);
17 – Бенуа Гру («Трактор»);
16 – Виктор Козлов («Салават Юлаев»);
15 – Алексей Кудашов («Динамо» Москва);
13 – Ги Буше («Авангард»);
6 – Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск);
5 – Алексей Жамнов («Спартак»);
3 – Андрей Разин («Металлург»), Андрей Козырев («Северсталь»);
2 – Леонид Тамбиев («Адмирал»);
1 – Игорь Ларионов («Торпедо»).