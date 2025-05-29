Ротенберг, Воробьёв, Заварухин не получили голосов в номинации на приз «Лучшему тренеру»

По итогам голосования в номинации «Лучший тренер» ни одного голоса не получили главные тренеры клубов КХЛ, которые выступали в первом раунде Кубка Гагарина: Роман Ротенберг (СКА), Илья Воробьёв (ЦСКА), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Вадим Епанчинцев («Сибирь»).

Итоги голосования в номинации «Лучший тренер»:

57 – Игорь Никитин («Локомотив»);

17 – Бенуа Гру («Трактор»);

16 – Виктор Козлов («Салават Юлаев»);

15 – Алексей Кудашов («Динамо» Москва);

13 – Ги Буше («Авангард»);

6 – Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск);

5 – Алексей Жамнов («Спартак»);

3 – Андрей Разин («Металлург»), Андрей Козырев («Северсталь»);

2 – Леонид Тамбиев («Адмирал»);

1 – Игорь Ларионов («Торпедо»).