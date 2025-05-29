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«От этого зависит их заработок». Президент КХЛ высказался о судейских ошибках в сезоне

«От этого зависит их заработок». Президент КХЛ высказался о судейских ошибках в сезоне
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о судейских ошибках в сезоне.

— В плей-офф были негативные моменты, связанные с судейством. Ошибка в матче «Автомобилиста» и «Ак Барса» плюс ещё некоторые такие моменты. Планирует ли лига совместно с департаментом судейства как-то отреагировать на итоги прошедшего плей-офф, внести корректировки, чтобы судейство было получше?
— Постоянно ведётся работа. У Алексея Анисимова (главный арбитр КХЛ. — Прим. «Чемпионата») с этого года своя «военная комната» по видеоанализу. Она после каждого матча делает анализ ошибок, судьи разбираются, ведётся рейтинг, выставляются оценки, арбитры штрафуются. Клубы также могут обратиться в судейско-экспертный комитет. У нас все механизмы есть, спортивно-дисциплинарный комитет. Судейско-экспертный комитет возглавляет Рене Фазель, туда входят четыре представителя клубов, независимые эксперты, которые анализируют и определяют ошибки судей. У нас в этом году были случаи, когда судейско-экспертный комитет конкретно давал задание главному арбитру депремировать судью.

Сам главный арбитр и судейский департамент рассматривают каждый матч и каждый момент, они анализируют их и тоже выносят решение о депремировании судей. То есть мы работаем над этим, все понимаем, что судьи — это тоже люди, возможны какие-то ошибки, но мы постоянно работаем с судейском департаментом, чтобы судейство улучшалось.

Вы понимаете, сейчас сам хоккей весь поменялся. Он стал намного быстрее, сейчас камеры всё просматривают, рассматривают. Раньше был какой-то эпизод — никто его мог и не заметить, и не было скандалов. А сейчас все, конечно, пытаются потом разобрать этот момент. У нас есть передача, куда Анисимов приходит и разбирает моменты. Если есть ошибки у судей и мы их видим, то, конечно, идёт наказание судьи. От этого зависит заработок судей. Если ты попадаешь по рейтингу в плей-офф, то отсуживаешь матч в плей-офф, и там уже немножко другие ставки премиальные. Поэтому для них есть стимул хорошо судить, подниматься по рейтингу для того, чтобы получить хороший гонорар за свою работу, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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