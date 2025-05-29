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Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо — самый ценный игрок регулярки КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо — самый ценный игрок регулярки КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо признан самым ценным игроком регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

Напомним, Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

Итоги голосования в номинации «Золотая клюшка»:
39 – Джош Ливо («Салават Юлаев»);
18 – Максим Шабанов («Трактор»);
10 – Артём Галимов («Ак Барс»);
9 – Александр Никишин (СКА);
8 – Никита Гусев («Динамо» Москва).

Ранее стало известно, что наставник «Локомотива» Игорь Никитин второй раз в карьере признан лучшим тренером сезона Континентальной хоккейной лиги.

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