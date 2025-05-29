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37-летний нападающий Илья Каблуков получил награду «За верность хоккею»

37-летний нападающий Илья Каблуков получил награду «За верность хоккею»
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37-летний нападающий «Авангарда» Илья Каблуков получил награду «За верность хоккею». Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

В сезоне-2024/2025 форвард провёл 1000-ю игру в КХЛ и принял участие в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), 1000 также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

В 1027 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 64 шайбы и отдал 133 результативных передач, набрав 197 очков. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».

Ранее стало известно, что нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо был признан самым ценным игроком регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

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