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Защитник Шакир Мухамадуллин продлил контракт с «Сан-Хосе»

Защитник Шакир Мухамадуллин продлил контракт с «Сан-Хосе»
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Российский защитник Шакир Мухамадуллин продлил контракт с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на один год и сумму в $ 1 млн.

«Шакир заслужил возможность стать частью «Шаркс» и смог получить ценный опыт, играя против качественных соперников, что помогло его развитию. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего роста в предстоящем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

23-летний Мухамадуллин в прошлом сезоне за «акул» в НХЛ сыграл 30 матчей, где набрал 9 (2+7) очков. За свою карьеру в НХЛ Шакир принял участие в 33 встречах НХЛ, набрав 10 (2+8) очков, а также провёл 88 матчей в АХЛ, записав на свой счёт 53 (8+45) очка.

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