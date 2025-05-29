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Нападающий Иван Демидов признан лучшим новичком сезона в КХЛ

Нападающий Иван Демидов признан лучшим новичком сезона в КХЛ
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Бывший нападающий СКА, а ныне форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов признан лучшим новичком сезона в КХЛ. Об этом было объявлено на закрытии сезона, которое проходит в данный момент.

Демидов стал лучшим бомбардиром СКА в регулярке, где набрал 49 (19+30) очков за 65 проведённых игр. Иван оказался лучшим снайпером и бомбардиром петербуржцев в плей-офф (три гола, пять очков, шесть игр) при игровом времени 17.03.

Итоги голосования в номинации «Лучший новичок»:

50 – Иван Демидов (СКА);
37 – Егор Сурин («Локомотив»);
7 – Семён Вязовой («Салават Юлаев»).

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о клубах, у которых была 100-процентная посещаемость в сезоне-2024/2025.

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