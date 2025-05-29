КХЛ представила символическую сборную сезона-2024/2025

Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2024/2025.

В сборную вошли: вратарь Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), защитники Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин (СКА), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Александр Радулов («Локомотив»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).

Фото: КХЛ

Напомним, 18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нём сыграют по 68 встреч. Плей-офф стартует 23 марта, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня; решающая серия сезона возьмёт старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года.