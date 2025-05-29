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Нападающий Даниил Сотишвили подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Даниил Сотишвили подписал новый контракт с минским «Динамо»
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21-летний нападающий Даниил Сотишвили подписал новый контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на три года. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

Форвард дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, а в прошедшем чемпионате провёл 51 матч, набрал 11 (5+6) очков и завершил сезон с показателем полезности «+11». Всего на счету Даниила 114 игр в КХЛ и 25 (16+9) очков.

Напомним, в плей-офф КХЛ минское «Динамо» проиграло «Трактору» в серии 1/4 финала со счётом 1-4. Белорусская команда показала лучший результат за всё время участия в КХЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий минского «Динамо» Александр Волков перейдёт в «Авангард» и подпишет с омским клубом трёхлетний контракт.

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