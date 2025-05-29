Максим Гафуров ответил на вопрос, может ли Евгений Кузнецов оказаться в «Торпедо»

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Максим Гафуров оценил вероятность появления в «Торпедо» нападающего Евгения Кузнецова.

«Кто-то будет. Есть ли шанс, что Евгений Кузнецов может оказаться в Нижнем Новгороде? В жизни всё возможно, но пока я не представляю этого, хотя Женю уважаю и как игрока, и как человека. Пока это трудно представить и с точки зрения финансов, и образования команды в плане строительства. Посмотрим, всё бывает», — приводит слова Гафурова «Советский спорт».

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.