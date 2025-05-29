Гендиректор «Трактора» Савин признан лучшим руководителем клуба в сезоне-2024/2025 КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин стал обладателем приза имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Эта награда очень приятна. В первую очередь приятно за весь коллектив хоккейного клуба «Трактор». Эта награда и их тоже, ведь мы работаем в командном виде спорта, и без командной работы результата, очевидно, не добиться. Хочу поблагодарить нашего губернатора Алексея Леонидовича Текслера за вовлечённость в жизнь клуба и всестороннюю поддержку нашего вида спорта. Ключевого, особенно для нашего региона. И в конце хочу отметить, что сезон был очень интересный, эмоциональный, яркий. Мы вместе идём вперёд и только вперёд! Спасибо!» — приводит слова Савина сайт «Трактора».