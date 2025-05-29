Никита Гребёнкин отреагировал на слухи, что он может вернуться в «Металлург»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отреагировал на слухи, что он может вернуться в «Металлург». Ранее данная информация появилась в российских СМИ.

«Это неправда, что я возвращаюсь в «Магнитку», — приводит слова Гребёнкина «ВсеПроСпорт».

Гребёнкин начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочернюю команду. В общей сложности в активе 22-летнего Гребёнкина 28 (12+16) очков за 50 встреч в АХЛ в сезоне-2024/2025.