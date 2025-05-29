Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Нефтехимика»: когда легионеры едут в Россию, 80% Европы для них закрыто

Директор «Нефтехимика»: когда легионеры едут в Россию, 80% Европы для них закрыто
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о проблеме с приглашением легионеров в Континентальную хоккейную лигу. Ранее канадский защитник Мигель Туриньи отказался от предложения нижнекамского клуба и предпочёл европейские чемпионаты.

«Когда легионеры едут в Россию, автоматически 80% европейского рынка для них закрыто. Мигель – молодой защитник 2002 года, на взрослом уровне сыграл и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Парень хороший, сильный хоккеист. Он мог бы стать сильным игроком здесь, но не получилось. Мы месяц разговаривали с американским агентом. У него был контракт с чешской командой, и я вмешался буквально перед тем, как он должен был подписать его. Всё это тянулось, потом российские партнёры американского агента вышли. Я изначально вышел на Мигеля, он переправил меня на своего американского агента, затем подключились партнёры из России. Обидно, что не получилось, за несостоявшийся трансфер обидно», — цитирует Марчинского «Советский спорт».

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» расторг контракт с 27-летним нападающим
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android