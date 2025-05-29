Директор «Нефтехимика»: когда легионеры едут в Россию, 80% Европы для них закрыто

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о проблеме с приглашением легионеров в Континентальную хоккейную лигу. Ранее канадский защитник Мигель Туриньи отказался от предложения нижнекамского клуба и предпочёл европейские чемпионаты.

«Когда легионеры едут в Россию, автоматически 80% европейского рынка для них закрыто. Мигель – молодой защитник 2002 года, на взрослом уровне сыграл и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Парень хороший, сильный хоккеист. Он мог бы стать сильным игроком здесь, но не получилось. Мы месяц разговаривали с американским агентом. У него был контракт с чешской командой, и я вмешался буквально перед тем, как он должен был подписать его. Всё это тянулось, потом российские партнёры американского агента вышли. Я изначально вышел на Мигеля, он переправил меня на своего американского агента, затем подключились партнёры из России. Обидно, что не получилось, за несостоявшийся трансфер обидно», — цитирует Марчинского «Советский спорт».