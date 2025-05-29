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Форвард «Локомотива» Александр Радулов заявил, что не видит себя в СКА

Форвард «Локомотива» Александр Радулов заявил, что не видит себя в СКА
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отреагировал на информацию, что якобы может перейти в СКА, и высказался по поводу празднования чемпионства с ярославским клубом.

— Пока вообще ничего не знаю, ещё празднуем. Хочу провести время с детьми, у всех начинаются кружки, школы.

— Видите ли себя в СКА?
— Пока нет. Лично я ни с кем переговоры не веду, эти вопросы решает агент.

Ещё поиграю, может, последний год, может, нет. Всё будет зависеть от того, как буду себя чувствовать. Обманывать никого не собираюсь. Пока не знаю, куда повезу кубок. У нас расписание только составляется. Думаю, сейчас нет парада, потому что тяжело было всё организовать. Они хотят сделать хорошее шоу, — приводит слова Радулова «РИА Новости Спорт».

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