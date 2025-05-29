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В «Нефтехимике» подтвердили, что новым главным тренером клуба станет Игорь Гришин

В «Нефтехимике» подтвердили, что новым главным тренером клуба станет Игорь Гришин
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Спортивный директор нижнекамского «Нефтехимика» Антон Марчинский подтвердил, что новым главным тренером нижнекамского клуба станет Игорь Гришин.

«Он ещё не назначен. Игорь Владимирович прошёл большой путь и имеет большой опыт. При нём молодые ребята раскрываются, он видит в них сильные стороны и помогает им развиваться. Для нас это важно, мы понимаем, что в нашей ситуации нужно открывать таких молодых звёздочек и давать им шансы. Надеюсь, что у Игоря Владимировича всё получится.

Также его игра достаточно зрелищная и яркая, тренировочный процесс направлен на атакующие действия и созидание. Поэтому для молодых это будет здорово, для команды и болельщиков будет здорово. Думаю, что всё будет хорошо, и надеемся удивить в новом сезоне своей игрой», — цитирует Марчинского «Советский спорт».

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