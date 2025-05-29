В «Нефтехимике» подтвердили, что новым главным тренером клуба станет Игорь Гришин

Спортивный директор нижнекамского «Нефтехимика» Антон Марчинский подтвердил, что новым главным тренером нижнекамского клуба станет Игорь Гришин.

«Он ещё не назначен. Игорь Владимирович прошёл большой путь и имеет большой опыт. При нём молодые ребята раскрываются, он видит в них сильные стороны и помогает им развиваться. Для нас это важно, мы понимаем, что в нашей ситуации нужно открывать таких молодых звёздочек и давать им шансы. Надеюсь, что у Игоря Владимировича всё получится.

Также его игра достаточно зрелищная и яркая, тренировочный процесс направлен на атакующие действия и созидание. Поэтому для молодых это будет здорово, для команды и болельщиков будет здорово. Думаю, что всё будет хорошо, и надеемся удивить в новом сезоне своей игрой», — цитирует Марчинского «Советский спорт».