В НХЛ ответили, есть ли у лиги сведения о возможном завершении карьеры Овечкина через год

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры в лиге российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после сезона-2025/2026.

— Некоторые известные СМИ опубликовали информацию, что следующий сезон станет последним для Алекса Овечкина в НХЛ. Есть ли у лиги какая-то информация об этом, о возможном завершении карьеры Ови?

— Только то, что он сказал публично, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением относительно будущего российского нападающего Александра Овечкина, заявив, что информация о возможном завершении карьеры в лиге форвардом явилась ошибкой со стороны сотрудника клуба.