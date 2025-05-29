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В НХЛ ответили, есть ли у лиги сведения о возможном завершении карьеры Овечкина через год

В НХЛ ответили, есть ли у лиги сведения о возможном завершении карьеры Овечкина через год
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры в лиге российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после сезона-2025/2026.

— Некоторые известные СМИ опубликовали информацию, что следующий сезон станет последним для Алекса Овечкина в НХЛ. Есть ли у лиги какая-то информация об этом, о возможном завершении карьеры Ови?
— Только то, что он сказал публично, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением относительно будущего российского нападающего Александра Овечкина, заявив, что информация о возможном завершении карьеры в лиге форвардом явилась ошибкой со стороны сотрудника клуба.

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