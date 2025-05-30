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Радулов блистал на красной дорожке, Фёдоров награждал Никитина. Фото закрытия сезона КХЛ

Радулов блистал на красной дорожке, Фёдоров награждал Никитина. Фото закрытия сезона КХЛ
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29 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла церемония закрытия XVII сезона КХЛ – лучшим игрокам, тренеру, менеджеру и арбитрам были вручены индивидуальные награды.

Второй сезон подряд лучшим вратарём КХЛ был признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. Лучшим звеном прошедшего сезона стала тройка «Северстали» Михаил Ильин — Данил Аймурзин — Кирилл Пилипенко. Наставник «Локомотива» Игорь Никитин второй раз в карьере признан лучшим тренером сезона КХЛ.

Лучшие кадры с церемонии закрытия сезона КХЛ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Лучшим игроком по показателю полезности стал Артём Галимов из «Ак Барса», самым результативным защитником – Тревор Мёрфи из «Сибири». Рекордсменом по количеству завоёванных наград — лидер «Салавата Юлаева» Джош Ливо: к титулам лучшего бомбардира и снайпера регулярного чемпионата он добавил победу в «Золотой клюшке» как самый ценный игрок.

Героем Fonbet Overtime сезона стал Максим Шалунов, автор «золотого» гола «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Его партнёр по команде лиги Александр Радулов взял «Золотой шлем», как и Александр Никишин (СКА), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Максим Шабанов («Трактор»), Ливо и Подъяпольский.

«Золотой свисток главного судьи» получил Денис Наумов, аналогичную награду линейного арбитра — Дмитрий Шишло. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин стал обладателем приза имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба. Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков получил награду «За верность хоккею».

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