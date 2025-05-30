Агент 37-летнего Тэйвза подтвердил планы игрока вернуться в НХЛ в сезоне-2025/2026

Агент 37-летнего экс-нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Джонатана Тэйвза Пэт Бриссон прокомментировал информацию о планах хоккеиста возобновить выступление в НХЛ в следующем сезоне.

«Да, сто процентов. Джонни чувствует себя отлично, и мы движемся вперёд», — приводит слова Бриссона официальный сайт НХЛ.

Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года, после завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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