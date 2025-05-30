Макдэвид — второй после Гретцки по скорости набора 100 передач в истории Кубка Стэнли
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В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2-й период
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp) 0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09 0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07 1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. Для форварда эта передача стала 100-й в плей-офф НХЛ.
Макдэвид стал вторым самым быстрым игроком в истории НХЛ, набравшим 100 результативных передач в плей-офф. Ему понадобилось для этого 90 матчей — быстрее это делал только Уэйн Гретцки (за 70 матчей). Ни один другой игрок не достиг этой отметки менее чем за 125 игр, сообщается на официальном сайте лиги.
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