Макдэвид — второй после Гретцки по скорости набора 100 передач в истории Кубка Стэнли

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. Для форварда эта передача стала 100-й в плей-офф НХЛ.

Макдэвид стал вторым самым быстрым игроком в истории НХЛ, набравшим 100 результативных передач в плей-офф. Ему понадобилось для этого 90 матчей — быстрее это делал только Уэйн Гретцки (за 70 матчей). Ни один другой игрок не достиг этой отметки менее чем за 125 игр, сообщается на официальном сайте лиги.