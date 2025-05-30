Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» заменил вратаря на восьмой минуте матча, в котором может вылететь из Кубка Стэнли

«Даллас» заменил вратаря на восьмой минуте матча, в котором может вылететь из Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Тренерский штаб «Даллас Старз» произвёл замену вратаря уже на восьмой минуте пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) (счёт в серии 3-1 в пользу «Эдмонтона»). Начавший игру в стартовом составе «Старз» Джейк Эттингер покинул лёд на временной отметке 7.09 сразу после второй пропущенной шайбы с двух бросков в створ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2-й период
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40    

Заменивший Эттингера в воротах Кейси Десмит пропустил третью шайбу «Эдмонтона» через 58 секунд после выхода на лёд, три с половиной минуты спустя «Даллас» отыграл один гол. На момент написания новости текущий счёт 3:1 в пользу «Ойлерз».

Поражение в этом матче приведёт к вылету «Старз» из розыгрыша Кубка Стэнли с выходом в финал «Эдмонтона», в случае победы «Далласа» серия продолжится при счёте 2-3.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям

Материалы по теме
Названы шансы «Эдмонтона» закончить серию с «Далласом» в пятом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android