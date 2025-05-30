«Даллас» заменил вратаря на восьмой минуте матча, в котором может вылететь из Кубка Стэнли

Тренерский штаб «Даллас Старз» произвёл замену вратаря уже на восьмой минуте пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) (счёт в серии 3-1 в пользу «Эдмонтона»). Начавший игру в стартовом составе «Старз» Джейк Эттингер покинул лёд на временной отметке 7.09 сразу после второй пропущенной шайбы с двух бросков в створ.

Заменивший Эттингера в воротах Кейси Десмит пропустил третью шайбу «Эдмонтона» через 58 секунд после выхода на лёд, три с половиной минуты спустя «Даллас» отыграл один гол. На момент написания новости текущий счёт 3:1 в пользу «Ойлерз».

Поражение в этом матче приведёт к вылету «Старз» из розыгрыша Кубка Стэнли с выходом в финал «Эдмонтона», в случае победы «Далласа» серия продолжится при счёте 2-3.

Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям