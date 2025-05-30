Макдэвид повторил достижения Гретцки, Кучерова и Гилмора в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.

Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ, которому удалось отдать 20 передач минимум в двух плей-офф подряд. До него это делали Уэйн Гретцки (трижды с 1983 по 1985 годы и дважды — в 1987 и 1988), Никита Кучеров (в 2020 и 2021) и Даг Гилмор (в 1993 и 1994).