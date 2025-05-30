Макдэвид повторил достижения Гретцки, Кучерова и Гилмора в плей-офф НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2-й период
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp) 0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09 0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07 1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.
Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ, которому удалось отдать 20 передач минимум в двух плей-офф подряд. До него это делали Уэйн Гретцки (трижды с 1983 по 1985 годы и дважды — в 1987 и 1988), Никита Кучеров (в 2020 и 2021) и Даг Гилмор (в 1993 и 1994).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2025
-
04:16
-
03:59
-
03:52
-
03:40
-
03:17
- 29 мая 2025
-
23:53
-
23:48
-
23:27
-
23:10
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:38
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:32
-
20:29
-
20:29