Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» назвал имя нового главного тренера клуба

«Сиэтл» назвал имя нового главного тренера клуба
Комментарии

«Сиэтл Кракен» объявил о назначении Лейна Ламберта на пост главного тренера клуба.

«После тщательного поиска мы рады объявить Лейна нашим новым главным тренером. Мы рассматривали широкий круг кандидатов. То, что особенно впечатлило нас в процессе общения, — это стратегия Лейна и его видение будущего команды. Он сыграл важную роль в победе «Кэпиталз» в Кубке Стэнли и в том, что «Айлендерс» дважды подряд выходили в финал Восточной конференции. У нас полная уверенность в том, что Лейн справится с ролью главного тренера этой команды», — приводит слова генерального менеджера «Сиэтла» официальный сайт клуба.

«Сиэтл» по итогам минувшего регулярного чемпионата занял 13-е место Западной конференции, набрав 76 очков.

Материалы по теме
В Америке объявили, что Овечкин завершит карьеру в НХЛ! Фейк или правда?
В Америке объявили, что Овечкин завершит карьеру в НХЛ! Фейк или правда?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android