«Сиэтл» назвал имя нового главного тренера клуба

«Сиэтл Кракен» объявил о назначении Лейна Ламберта на пост главного тренера клуба.

«После тщательного поиска мы рады объявить Лейна нашим новым главным тренером. Мы рассматривали широкий круг кандидатов. То, что особенно впечатлило нас в процессе общения, — это стратегия Лейна и его видение будущего команды. Он сыграл важную роль в победе «Кэпиталз» в Кубке Стэнли и в том, что «Айлендерс» дважды подряд выходили в финал Восточной конференции. У нас полная уверенность в том, что Лейн справится с ролью главного тренера этой команды», — приводит слова генерального менеджера «Сиэтла» официальный сайт клуба.

«Сиэтл» по итогам минувшего регулярного чемпионата занял 13-е место Западной конференции, набрав 76 очков.