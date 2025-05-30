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Кори Перри превзошёл достижение Селянне, Ларионова и Овечкина, оформив рекорд Кубка Стэнли

Кори Перри превзошёл достижение Селянне, Ларионова и Овечкина, оформив рекорд Кубка Стэнли
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40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри установил новый снайперский рекорд сезона в Кубке Стэнли для игроков в возрасте 39 лет и старше, сообщает StatsCentre. На третьей минуте пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас), Перри забросил свою седьмую шайбу в текущем плей-офф НХЛ, 16 мая хоккеисту исполнилось 40 лет.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    

Ранее четырём ветеранам НХЛ удавалось забросить по шесть шайб за сезон в Кубке Стэнли после достижения 39 лет — Жану Беливо (1971 год), Рону Фрэнсису (2002 год), Марку Рекки (2010 год) и Теему Селянне (2011 год), три игрока смогли отличиться в возрасте 39+ пятью шайбами в одном плей-офф — Игорь Ларионов (2002 год), Марк Рекки (2011 год) и Александр Овечкин (2025 год).

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