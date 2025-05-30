Кори Перри превзошёл достижение Селянне, Ларионова и Овечкина, оформив рекорд Кубка Стэнли

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри установил новый снайперский рекорд сезона в Кубке Стэнли для игроков в возрасте 39 лет и старше, сообщает StatsCentre. На третьей минуте пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас), Перри забросил свою седьмую шайбу в текущем плей-офф НХЛ, 16 мая хоккеисту исполнилось 40 лет.

Ранее четырём ветеранам НХЛ удавалось забросить по шесть шайб за сезон в Кубке Стэнли после достижения 39 лет — Жану Беливо (1971 год), Рону Фрэнсису (2002 год), Марку Рекки (2010 год) и Теему Селянне (2011 год), три игрока смогли отличиться в возрасте 39+ пятью шайбами в одном плей-офф — Игорь Ларионов (2002 год), Марк Рекки (2011 год) и Александр Овечкин (2025 год).

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ