Кори Перри превзошёл достижение Селянне, Ларионова и Овечкина, оформив рекорд Кубка Стэнли

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри установил новый снайперский рекорд сезона в Кубке Стэнли для игроков в возрасте 39 лет и старше, сообщает StatsCentre. На третьей минуте пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас), Перри забросил свою седьмую шайбу в текущем плей-офф НХЛ, 16 мая хоккеисту исполнилось 40 лет.
Ранее четырём ветеранам НХЛ удавалось забросить по шесть шайб за сезон в Кубке Стэнли после достижения 39 лет — Жану Беливо (1971 год), Рону Фрэнсису (2002 год), Марку Рекки (2010 год) и Теему Селянне (2011 год), три игрока смогли отличиться в возрасте 39+ пятью шайбами в одном плей-офф — Игорь Ларионов (2002 год), Марк Рекки (2011 год) и Александр Овечкин (2025 год).
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
- 30 мая 2025
-
05:50
-
05:42
-
05:21
-
04:51
-
04:16
-
03:59
-
03:52
-
03:40
-
03:17
- 29 мая 2025
-
23:53
-
23:48
-
23:27
-
23:10
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:38
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:36