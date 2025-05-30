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Кори Перри вошёл в топ-6 по числу матчей в Кубке Стэнли и может стать 3-м в этом сезоне

Кори Перри вошёл в топ-6 по числу матчей в Кубке Стэнли и может стать 3-м в этом сезоне
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40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри догнал по количеству сыгранных за карьеру матчей в Кубке Стэнли занимающего шестое место по этому показателю в истории лиги Ги Карбонно (231 матч). Пятая игра полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас), стала для Перри 231-й в плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    

Больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей), Никлас Лидстрём (263 матча), Марк Мессье (236 матчей), Клод Лемьё (234 матча) и Скотт Стивенс (233 матча). Таким образом, в случае выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли Кори Перри имеет возможность уже в этом сезоне войти в тройку лучших в истории НХЛ по этому показателю, от которой сейчас его отделяет пять матчей.

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