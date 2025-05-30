Кори Перри вошёл в топ-6 по числу матчей в Кубке Стэнли и может стать 3-м в этом сезоне

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри догнал по количеству сыгранных за карьеру матчей в Кубке Стэнли занимающего шестое место по этому показателю в истории лиги Ги Карбонно (231 матч). Пятая игра полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас), стала для Перри 231-й в плей-офф.
Больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей), Никлас Лидстрём (263 матча), Марк Мессье (236 матчей), Клод Лемьё (234 матча) и Скотт Стивенс (233 матча). Таким образом, в случае выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли Кори Перри имеет возможность уже в этом сезоне войти в тройку лучших в истории НХЛ по этому показателю, от которой сейчас его отделяет пять матчей.
Видео: Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
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