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Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 30 мая 2025, счет 3:6, 1/2 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» с победным голом Макдэвида и вышел в финал Кубка Стэнли
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В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу с результатом 6:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (3:6, 3:0, 6:1, 4:1, 6:3). «Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, «Даллас» завершил сезон-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Кори Перри, Маттиас Янмарк, Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид, Эвандер Кейн и Каспери Капанен (в пустые ворота). В составе «Старз» отличились Джейсон Робертсон (дубль) и Роопе Хинц.

Соперником «Ойлерз» по финальной серии Кубка Стэнли станет «Флорида Пантерз», которая днём ранее завершила в свою пользу финальную серию плей-офф Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» в пяти матчах — 4-1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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