Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» с победным голом Макдэвида и вышел в финал Кубка Стэнли

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу с результатом 6:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (3:6, 3:0, 6:1, 4:1, 6:3). «Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, «Даллас» завершил сезон-2024/2025.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Кори Перри, Маттиас Янмарк, Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид, Эвандер Кейн и Каспери Капанен (в пустые ворота). В составе «Старз» отличились Джейсон Робертсон (дубль) и Роопе Хинц.

Соперником «Ойлерз» по финальной серии Кубка Стэнли станет «Флорида Пантерз», которая днём ранее завершила в свою пользу финальную серию плей-офф Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» в пяти матчах — 4-1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.