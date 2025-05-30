«Эдмонтон» обыграл «Даллас» с победным голом Макдэвида и вышел в финал Кубка Стэнли

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу с результатом 6:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (3:6, 3:0, 6:1, 4:1, 6:3). «Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, «Даллас» завершил сезон-2024/2025.
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Кори Перри, Маттиас Янмарк, Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид, Эвандер Кейн и Каспери Капанен (в пустые ворота). В составе «Старз» отличились Джейсон Робертсон (дубль) и Роопе Хинц.
Соперником «Ойлерз» по финальной серии Кубка Стэнли станет «Флорида Пантерз», которая днём ранее завершила в свою пользу финальную серию плей-офф Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» в пяти матчах — 4-1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 30 мая 2025
-
05:50
-
05:42
-
05:21
-
04:51
-
04:16
-
03:59
-
03:52
-
03:40
-
03:17
- 29 мая 2025
-
23:53
-
23:48
-
23:27
-
23:10
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:38
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:36