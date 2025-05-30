Стали известны финалисты Кубка Стэнли сезона-2024/2025

В плей-офф НХЛ определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли. В матче за трофей встретятся представитель Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», представляющий Западную конференцию.

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» переиграли «Каролину Харрикейнз» (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3), оформив заключительную победу в ночь с 28 на 29 мая мск. «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз» (3:6, 3:0, 6:1, 4:1, 6:3), завершив её в ночь с 29 на 30 мая мск.

Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах (3:0, 4:1, 4:3, 1:8, 3:5, 1:5, 2:1, общий счёт серии 4-3) и стала обладателем трофея.

Видео: Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли