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Стали известны финалисты Кубка Стэнли сезона-2024/2025

Стали известны финалисты Кубка Стэнли сезона-2024/2025
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В плей-офф НХЛ определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли. В матче за трофей встретятся представитель Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», представляющий Западную конференцию.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» переиграли «Каролину Харрикейнз» (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3), оформив заключительную победу в ночь с 28 на 29 мая мск. «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз» (3:6, 3:0, 6:1, 4:1, 6:3), завершив её в ночь с 29 на 30 мая мск.

Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах (3:0, 4:1, 4:3, 1:8, 3:5, 1:5, 2:1, общий счёт серии 4-3) и стала обладателем трофея.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли

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«Флорида» обыграла «Каролину», вернувшись со счёта 0:2, и вышла в финал Кубка Стэнли
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» с победным голом Макдэвида и вышел в финал Кубка Стэнли
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