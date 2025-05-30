Опубликовано расписание финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида»

Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание финальной серии Кубка Стэнли сезона-2024/2025, в которой, как и год назад, встретятся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Серия стартует в ночь с 4 на 5 июня мск в канадском Эдмонтоне, там же состоится и вторая игра. Третий и четвёртый матчи пройдут на площадке «Флориды» в пригороде Майами Санрайзе. Там же будет проведена и шестая встреча, если она потребуется; пятую и седьмую игру, если победитель не будет выявлен ранее, на своём льду проведут «Ойлерз».

Расписание финальной серии Кубка Стэнли — 2024/2025:

1) с 4 на 5 июня мск: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»;

2) с 6 на 7 июня мск: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»;

3) с 9 на 10 июня мск: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

4) с 12 на 13 июня мск: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

5) с 14 на 15 июня мск: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» (если потребуется);

6) с 17 на 18 июня мск: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» (если потребуется);

7) с 20 на 21 июня мск: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» (если потребуется).

Видео: Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли