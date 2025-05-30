Макдэвид первым оформил 20-й ассист в сезоне и опережает Драйзайтля в гонке бомбардиров КС

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продолжает возглавлять бомбардирскую гонку Кубка Стэнли. В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (6:3), который прошёл в ночь с 29 на 30 мая мск в Далласе (США, штат Техас), Макдэвид набрал два очка, забросив свою шестую шайбу в текущем плей-офф и первым в лиге оформив 20-й результативный пас. Таким образом, теперь на счету капитана «Ойлерз» 26 очков.

На одно очко от Макдэвида отстаёт его одноклубник — нападающий Леон Драйзайтль, который отметился в пятой игре с «Далласом» двумя результативными передачами. В активе немецкого форварда теперь 25 очков (7+18). Третье место занимает финский нападающий «Старз» Микко Рантанен, который добавил к своим показателям один ассист — 22 очка (9+13), при этом «Даллас» завершил выступление в сезоне-2024/2025.

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