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30 мая главные новости спорта, футбол, трансферы, результаты плей-офф НХЛ и НБА, Кубок Стэнли, КХЛ, Ролан Гаррос

«Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли, «Милан» уволил тренера. Главное к утру
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«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли, «Милан» спустя пять месяцев уволил Сержиу Консейсау с поста главного тренера, «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» с победным голом Макдэвида и вышел в финал Кубка Стэнли.
  2. Сержиу Консейсау уволен с поста главного тренера «Милана» после пяти месяцев работы.
  3. «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги.
  4. «Нью-Йорк» победил «Индиану» и сократил отставание в полуфинальной серии НБА.
  5. ФИФА начала расследование из-за контракта Анчелотти со сборной Бразилии
  6. Кори Перри превзошёл достижение Селянне, Ларионова и Овечкина, оформив рекорд Кубка Стэнли.
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