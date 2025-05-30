«Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли, «Милан» уволил тренера. Главное к утру
«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли, «Милан» спустя пять месяцев уволил Сержиу Консейсау с поста главного тренера, «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» обыграл «Даллас» с победным голом Макдэвида и вышел в финал Кубка Стэнли.
- Сержиу Консейсау уволен с поста главного тренера «Милана» после пяти месяцев работы.
- «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги.
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